2018-11-06T12:26:57+03:00
Общество

Уникальные товары для дома теперь в Ростове-на-Дону

Материал ТРК "МЕГАМАГ"
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Фото ТРК "МЕГАМАГ"Фото ТРК "МЕГАМАГ"
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Осенью дни становятся холоднее и короче, и всё больше времени хочется проводить дома — в тепле и уюте. Наполнить домашнее пространство позитивом и приятными эмоциями теперь можно с помощью проекта MODI — не так давно единственный магазин в Ростове-на-Дону открылся в ТРК “МЕГАМАГ”.

Особенность MODI заключается в уникальном дизайне и необычном функционале привычных вещей — от предметов интерьера, таких как ночник или доска для заметок, до забавных подарков и мелочей. Ассортимент авторских товаров насчитывает 12 категорий — чтобы любой посетитель смог подобрать подходящую деталь. Магазин оценят, прежде всего, люди, предпочитающим нестандартные дизайнерские решения против скуки, а также дети — даже набор ластиков и ручка неизменно вызывают улыбку.

Если же вы предпочитаете более привычные и практичные вещи — всё для уюта можно приобрести не покидая торговый комплекс. Здесь для посетителей открылись новые магазины товаров для дома: KuchenLand, COZY HOME, Cleanelly и PoiskHome, а также работают хорошо известные посетителям ТРК — М.Видео, DNS, Аскона и другие.

Фото ТРК "МЕГАМАГ". Реклама

Фото ТРК "МЕГАМАГ". Реклама

Теперь добраться до “Мегамага” с помощью общественного транспорта можно автобусами:

№ 65А — Институт сервиса - ТРК "МЕГАМАГ"

№ 8 — ГПЗ-10 - ТРК "МЕГАМАГ"

№ 75 Ц. Рынок — Гребной канал

И маршрутными такси:

№ 49 — Стройгородок - ТРК "МЕГАМАГ"

№ 73 — мкр. Левенцовский - ТРК "МЕГАМАГ"

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