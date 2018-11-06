2018-11-06T12:30:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на 18 миллионов рублей оштрафовали за незаконные свалки с начала года

В городе были обнаружили свыше 500 свалочных очагов
Ольга ГОПАЛО
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В городе были обнаружили свыше 500 свалочных очагов.В городе были обнаружили свыше 500 свалочных очагов.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Ростове-на-Дону с начала года были выявлены 505 свалочных очагов. Об этом сообщили в городском Комитете по охране окружающей среды. Однако пугаться раньше времени не стоит - 464 из них уже убраны. Чиновники обещают, что остававшуюся часть уберут до конца этого года. Кроме того, горожане нередко наносят известные им свалочные очаги на Интернет-карту, благодаря чему были убраны 14 свалок и с территории городских лесов.

Правда, нередко залежи мусора образуются повторно, так что районные чиновники должны вести эту работу системно.

К слову, нарушителей - тех, по чьей вине образуются свалки, наказывают рублем. Известно, что уже в 2018-м году составлены свыше шести тысяч протоколов, а общая сумма штрафов составила 18,1 миллиона рублей.

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