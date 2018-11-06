Суд в Ростове-на-Дону взыскал с краснодарских зернотрейдеров почти 1 млрд рублей за аферы с налогами

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-06T13:06:55+03:00

Примечательно, что к двум из трех наказанных компаний направлены иски о банкротстве, а в отношении организаторов махинации возбуждено уголовно дело

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В Ростове-на-Дону 15-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил справедливость решений первой инстанции о взыскании 1 млрд рублей с трех зернотрейдеров из Краснодарского края, которые ранее были признаны виновными в использовании схемы ухода от налогов.

Речь идет о трех компаниях, аффилированных между собой, чьи махинации вскрылись в ходе масштабной проверки, когда было установлено, что они проводили закупку сельхозпродукции через контрагентов, поставляя ее на отгрузку в морские порты, а на самом деле поставка и отправка конечным покупателям проводилась напрямую, без посредников, которые нужны были только из-за того, что они обладали налоговыми преференциями.

Сумма претензий к трем компаниями составила 606 млн, 345 млн и 10 млн рублей. Что примечательно, к двум из них, также через арбитраж, направлены иски от налоговых органов о признании их банкротами — по причине долгов.

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» в отношении организаторов схем.

По информации "Агроинвестора", поставщиками сельхозпродукции этим компаниям выступали крупнейшие сельхозпроизводители Кубани.