2018-11-06T14:18:36+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в следственный изолятор передали булочки, посыпанные наркотиком

Отправитель уже задержан
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Служба исполнения наказания сообщила о задержании жителя Ростова-на-Дону, который пытался передать наркотики в следственный изолятор.

- В продуктовой посылке, пришедшей на имя одной из осужденных, обнаружены и изъяты четыре булочки, посыпанные порошкообразным веществом белого цвета (предположительно наркотического содержания), - пояснили в пресс-службе ведомства. - А также бутылка газированного напитка с неестественным осадком белого цвета.

Если подозрения оперативников подтвердят эксперты, то отправителю посылки может грозить уголовное дело.

Еще одну попытку передать запрещенные предметы предотвратили в Новочеркасске. 33-летний местный житель планировали перекинуть через забор сверток с телефонами, но его остановили.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону на этой неделе обещают заморозки
Отключения света в Ростове-на-Дону 7-9 ноября 2018: какие дома останутся без электричества
Соцсети: в Ростове-на-Дону пропала еще одна девушка
В Ростовской области почти 11 тысяч заболевших ОРВИ
Экс-замглавы Госстройнадзора Ростовской области, задержанный ФСБ за взятку, получил 8 лет колонии и штраф в 1,5 млн рублей
Ростовский автобус № 33 сменил Большую Садовую на Береговую
Суд в Ростове-на-Дону взыскал с краснодарских зернотрейдеров почти 1 млрд рублей за аферы с налогами
В Ростове-на-Дону на 18 миллионов рублей оштрафовали за незаконные свалки с начала года
В Ростовской области объединенный бизнес ВТБ возглавит Юрий Авдеев
Уникальные товары для дома теперь в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону пройдет олимпиада для школьников «Я - бакалавр»
Патриарх Кирилл освятит будущей осенью отреставрированный Кафедральный собор в Ростове-на-Дону
На ростовском Левбердоне появится парк аттракционов
С отрезанного от Ростове-на-Дону Зеленого острова в начали вывозить автомобили
Авария на трассе "Ростов - Таганрог": водитель "ГАЗели" оказался придавлен собственным авто
Охранник ростовского клуба угрожал приехавшим на концерт артистам
Полузащитник ФК "Ростов" Алексей Ионов вызван в сборную России
Ростовчанин придумал как ликвидировать пробку на улице Оганова
Затонувший понтонный мост в Ростове-на-Дону поднимает плавучий кран
В ростовском парке живет добрая ворона
На трассе под Ростовом-на-Дону погиб 59-летний велосипедист