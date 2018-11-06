В Ростове-на-Дону в следственный изолятор передали булочки, посыпанные наркотиком
Служба исполнения наказания сообщила о задержании жителя Ростова-на-Дону, который пытался передать наркотики в следственный изолятор.
- В продуктовой посылке, пришедшей на имя одной из осужденных, обнаружены и изъяты четыре булочки, посыпанные порошкообразным веществом белого цвета (предположительно наркотического содержания), - пояснили в пресс-службе ведомства. - А также бутылка газированного напитка с неестественным осадком белого цвета.
Если подозрения оперативников подтвердят эксперты, то отправителю посылки может грозить уголовное дело.
Еще одну попытку передать запрещенные предметы предотвратили в Новочеркасске. 33-летний местный житель планировали перекинуть через забор сверток с телефонами, но его остановили.