2018-11-06T15:01:25+03:00
Общество

Ростовский автобус № 33 сменил Большую Садовую на Береговую

Схема движения маршрута изменилась
Илья БОГОМОЛОВ
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Микроавтобус № 33. Фото: Ростовский городской транспорт.Микроавтобус № 33. Фото: Ростовский городской транспорт.
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Микроавтобусы маршрута № 33 "Верхний Темерник – Главный Автовокзал" в Ростове-на-Дону поехали по новой схеме, сообщает сайт "Ростовский городской транспорт". Теперь вместо Большой Садовой они следуют по улице Береговой с заездом на Центральный рынок в обоих направлениях.

Полностью их схема движения теперь выглядит так:

Верхний Темерник – Лелюшенко – Армянская – Королева – Космонавтов – Плиева — Нагибина – Ворошиловский – Московская – Центральный рынок – Темерницкая – Буденновский – Береговая – Сиверса – Главный автовокзал – Сиверса – Береговая – Буденновский – Центральный Рынок – Московская – Ворошиловский – Нагибина – Ольховский — Космонавтов – Королева – Армянская – Лелюшенко – МироноваДуменко – Лелюшенко – Верхний Темерник.

Сообщается, что на линии должны работать 15 микроавтобусов с 5 до 23 часов.

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