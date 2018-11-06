В Ростовской области почти 11 тысяч заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-06T15:15:51+03:00

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В Ростовской области на минувшей неделе не было официально зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Об этом сообщили на официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, диагноз ОРВИ был поставлен 10,7 тысячи жителей Дона, из которых свыше 3,4 тысячи - ростовчане. Эпидемические пороги не превышены. Одна из причин - теплая осень, другая - большой охват тех, кто уже сделал прививку — их уже 46,4 процента. Этого достаточно для того, чтобы создать необходимую иммунную прослойку.

Эпидемиологи говорят, что вакцинация - единственный способ избежать осложнений, который могут возникнуть в результате заболевания. И, на всякий случай, советуют жителям не заниматься самолечением, а почувствовав себя плохо, вызывать врача на дом и не заражать окружающих, отправляясь на работу или учебу.