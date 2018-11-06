Соцсети: в Ростове-на-Дону пропала еще одна девушка

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-06T15:19:12+03:00

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Житель Ростова-на-Дону попросил о помощи. Он опубликовал в социальных сетях пост, в котором сообщил, что его знакомая не выходит на связь. По словам ростовчанина, последний раз он общался с пропавшей 4 ноября около девяти вечера, когда она находилась в Левенцовке.

- Телефон выключен, и в соцсетях не появляется, – написал молодой человек, опубликовав снимок.

В ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что официального заявления от родных девушки не поступало, но по факту публикации начата проверка.

Напомним, в донской столице остаются нераскрытыми убийства двух девушек. Следственные органы пока не спешат соединять уголовные дела, потому, не исключено, что преступников может быть несколько. На данный момент в Суворовском создана народная дружина, в которую вошли активные жители нового района.