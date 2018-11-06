2018-11-06T15:20:26+03:00
Общество

Отключения света в Ростове-на-Дону 7-9 ноября 2018: какие дома останутся без электричества

Отключения света в Ростове-на-Дону 7-9 ноября 2018: список адресов
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовские городские электросети сообщили о ближайших отключениях света в городе.

7 ноября с 9 до 17 часов обесточат дома по улице Береговой, 2, 2А, 2В; улице Кумженской, 37-71, 40-74; улице 2-ой Причальной, 20.

8 ноября с 13 до 17 часов – улица Батуринская, 72-84, 101-125; переулок Коминтерна, 36-46; улица 1-я Круговая, 43-49.

9 ноября с 9 до 16 часов – переулок Доломановский, 70/6; улица Малюгиной, 119-121, 127/90; переулок Гвардейский, 41.

- Все работы производятся для обеспечения наиболее качественного и надежного энергоснабжения в городе и области, - заверили в пресс-службе компании «Донэнерго». - Благодарим своих потребителей за понимание.

Кстати, сегодня, 6 ноября, до 17 часов без света остались улица Гриба, 1-21, 2-54; улица Ванина, 1-21, 2-22; и улица Ривкина, 1-15, 2-20.

Ранее «КП» публиковала более подробный список обесточенных домов на эту неделю.

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