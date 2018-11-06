В Ростове-на-Дону на этой неделе обещают заморозки

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-06T15:29:57+03:00

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В Ростове-на-Дону, если верить прогнозам синоптиков, постепенно начинает холодать. Так, во вторник, 6 ноября, в дневные часы воздух прогреется до 11 градусов тепла, в последующие дни рабочей недели в будни - от шести до десяти градусов со знаком плюс, а к вечеру будет холодать до пяти, но выше нуля. Ветер все это время - северо-восточный, его скорость составит три-четыре метра в секунду. При этом облачно, но без осадков. Атмосферное давление значительно выше нормы - до 764 миллиметров ртутного столба.

А вот в выходные ожидается заметное похолодание. Так, в субботу, 10 ноября, утром обещают до плюс одного градуса, а днем - от трех до шести со знаком плюс. Ближе к вечеру пойдет небольшой дождик. В воскресенье, 11 ноября, в дневные часы уже ясно, зато на столбиках уличных термометров появятся минусовые температуры - от минус одного до трех тепла.

Начала будущей рабочей недели начнется с температуры в минус пять градусов утром.