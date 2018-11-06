Жительница Ростовской области за 70 тысяч рублей обещала устроить знакомого на работу в банк

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-06T15:42:31+03:00

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В Ростовской области под следствием оказалась 47-летняя жительница Белой Калитвы, которую подозревают в мошенничестве. Согласно официальной версии, она обманула знакомого из Ростова.

- Представилась главным кредитным специалистом, предложив потерпевшему вакантную должность в банке, - рассказали подробности в ГУ МВД России по Ростовской области. - За оказанную помощь в оформлении на работу злоумышленница попросила 70 тысяч рублей.

Мужчина согласился. Отдав деньги, он стал ожидать собеседования и последующего назначения, но телефон молчал. Не выдержав, он сам стал искать женщину, вот только она пропала. Поняв, что его обманули, потерпевший написал заявление в полицию. Стражи порядка усмотрели в случившемся мошенничество, возбудив уголовное дело. На время расследования подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде.