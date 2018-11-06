2018-11-06T16:09:24+03:00
Общество

«Произведение искусства»: «Мисс Intercontinental» с подружками опубликовала фото в бикини

ГОШЕВ Игорь
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Красавица побаловала поклонников жарким фото. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Красавица побаловала поклонников жарким фото. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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Когда за окном поздняя осень, а большинство горожан переоделись в куртки и пальто, особенно приятно наблюдать за Инстаграм знаменитостей. Один из таких - у «Мисс Intercontinental» Валентины Расуловой из Ростова-на-Дону. Судя по снимкам, красотка явно больше любит жаркие летние фото. Так, на одном из них она стоит на фоне океана в откровенном купальнике, рассуждая о жизни:

- Жизнь всегда ставит перед выбором, - подписала она снимок. - И посылает в жизнь людей не просто так? Порой, принимая решения, стоит это учитывать. А вы как считаете?

На что один из подписчиков ответил:

- Все, что появляется в твоей жизни, является отражением чего-то, что происходит внутри тебя.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Пока жду свой мелаксен
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Но чаще такие фото Валентины больше осыпают комплиментами в духе: «Сексуальная моя кошечка». Вот и следующее, с подружками, глаз не оторвать.

- Произведение искусства, - написал один из поклонников.

- Сладенькая, ты прелесть, - вторит ему другой.

А вот еще одна подписчица модели написала, что не смогла бы с ними дружить, поскольку ее пришлось бы сильно фотошопить на общих фото. Неизвестно, что именно она имела ввиду - то, что не дотягивает до уровня трио или, напротив, очень уж хороша собой.

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