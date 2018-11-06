2018-11-06T16:27:46+03:00
Общество

"Красота мира в твоих фотографиях": поклонники похвалили Викторию Лопыреву за подборку осенних фото

И желают ей счастья
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики не устают нахваливать внешность красавицы. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Подписчики не устают нахваливать внешность красавицы. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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После того, как по Интернету поползли слухи о беременности Виктории Лопыревой из Ростова-на-Дону, а ее названных жених Николай Басков сообщил, что их с красавицей теперь связывают только дружеские отношения, интерес к самой сексуальной блондинке России не угас.

Под ее фото все те же десятки тысяч лайков. Вот и на это раз поклонники похвалили Викторию за осеннее фото, которое она опубликовала. Среди комплиментов: «Потрясный образ. Потрясное пальто», «Красота мира в твоих фотографиях», «На вас хочется и хочется смотреть. Особенно, когда такая очаровательная улыбка».

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И с каждой осенью я расцветаю вновь...
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Но осень в Инстаграм красавицы продлилась недолго: на своем следующем снимке красавица уже позирует в летнем наряде.

- Как важно для каждой из нас слышать от любимого мужчины, что он любит, и чувствовать это каждую секунду, - подписала она фотокарточку.

На что поклонники вместо того, чтобы гадать, кем теперь занято сердце блондинки, написали: «Викуля, вы будете чудесной мамой!» и «Чувствуется, что Вы сейчас счастливы».

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L V E
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