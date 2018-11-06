«Зачем мне ей завидовать?»: горячее фото в купальнике «Мисс России» Татьяны Котовой разглядывают под лупой

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-06T16:23:49+03:00

Одна из поклонниц спросила у певицы, сколько времени у нее уходит на редактирование снимков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

Одна из поклонниц спросила у певицы, сколько времени у нее уходит на редактирование снимков

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На странице «Мисс Россия» Татьяны Котовой снова разгорелись страсти, предметом которой стало очередное фото красавицы в купальнике. На снимке певица лежит на шезлонге у бассейна в огромных наушниках, а из одежды - лишь откровенный купальник, который демонстрирует роскошные формы модели.

- Ловите треки, которые звучат в моих наушниках этой осенью, - поделилась плей-листом с подписчиками экс-«ВИА Гра».

Народ поблагодарил красавицу за откровенность: «Хорошие треки, зашли на ура». Или вот:

- Даже тысячи орхидей не смогут сравниться с твоей красотой, она уникальна!, - написал красотке другой поклонник.

kottova Ловите треки, которые звучат в моих наушниках этой осенью

Но были и те, кто остался недоволен увиденным: «Звука б еще добавить... ремня. Чтоб хорошо свистел и звонко щелкал по голой ...опе».

К слову, были и те, кто стал рассматривать снимок чуть ли не под лупой:

- Спору нет, она красивая женщина. Но при фото всегда есть заломы на шее, а на ее снимках их нет. Интересно, сколько времени у нее уходит на редактирование фото. Да, и зачем мне ей завидовать?