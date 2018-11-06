2018-11-06T16:23:49+03:00
Общество

«Зачем мне ей завидовать?»: горячее фото в купальнике «Мисс России» Татьяны Котовой разглядывают под лупой

Одна из поклонниц спросила у певицы, сколько времени у нее уходит на редактирование снимков
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Одна из поклонниц спросила у певицы, сколько времени у нее уходит на редактирование снимков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Одна из поклонниц спросила у певицы, сколько времени у нее уходит на редактирование снимков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

На странице «Мисс Россия» Татьяны Котовой снова разгорелись страсти, предметом которой стало очередное фото красавицы в купальнике. На снимке певица лежит на шезлонге у бассейна в огромных наушниках, а из одежды - лишь откровенный купальник, который демонстрирует роскошные формы модели.

- Ловите треки, которые звучат в моих наушниках этой осенью, - поделилась плей-листом с подписчиками экс-«ВИА Гра».

Народ поблагодарил красавицу за откровенность: «Хорошие треки, зашли на ура». Или вот:

- Даже тысячи орхидей не смогут сравниться с твоей красотой, она уникальна!, - написал красотке другой поклонник.

kottovakottova
Ловите треки, которые звучат в моих наушниках этой осенью
28670 отметок «Нравится»183 комментариевInstagram

Но были и те, кто остался недоволен увиденным: «Звука б еще добавить... ремня. Чтоб хорошо свистел и звонко щелкал по голой ...опе».

К слову, были и те, кто стал рассматривать снимок чуть ли не под лупой:

- Спору нет, она красивая женщина. Но при фото всегда есть заломы на шее, а на ее снимках их нет. Интересно, сколько времени у нее уходит на редактирование фото. Да, и зачем мне ей завидовать?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«You are sexy»: Пловчиху Юлию Ефимову осыпали лайками и зовут замуж
В Ростове-на-Дону 774 обманутым дольщикам передадут квартиры в микрорайонах "Красный Аксай" и на Вересаева
Большие автобусы будут ходить в «Платов» в 2019-м в периоды пиковых нагрузок
«В стрингах и кроссовках»: звезда Playboy Мария Лиман показала, в чем с подружкой отправилась на пробежку
"Красота мира в твоих фотографиях": поклонники похвалили Викторию Лопыреву за подборку осенних фото
Кухни Ростова: как выбрать мебель и на что следует обратить внимание
«Произведение искусства»: «Мисс Intercontinental» с подружками опубликовала фото в бикини
Жительница Ростовской области за 70 тысяч рублей обещала устроить знакомого на работу в банк
В Ростове-на-Дону на этой неделе обещают заморозки
Отключения света в Ростове-на-Дону 7-9 ноября 2018: какие дома останутся без электричества