2018-11-06T16:59:27+03:00
Общество

«В стрингах и кроссовках»: звезда Playboy Мария Лиман показала, в чем с подружкой отправилась на пробежку

Поклонники предостерегли модель от рискового шага
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники предостерегли модель от рискового шага. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Поклонники предостерегли модель от рискового шага. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман - красавица из Ростова-на-Дону стала мегапопулярной после съемок для календаря этого мужского журнала, опубликовала фото с необычного ракурса. На нем модель вместе со своей знакомой позирует фотографу в стрингах и грубых кроссовках на фоне огромного окна.

- Доброе утро, - подписала она снимок, назвав себя и коллегу персиками. - С утра на пробежку.

Однако поклонники предостерегли красавиц от такого рискового шага.

liman_marialiman_maria
Доброе утро
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- Так не бегите только! Не лето уже, накиньте что нибудь! - написал один из них.

- Девчули, можно к вам на пробежку? Надо же кому-то ухаживать за персиками, - обратился к героиням фото другой подписчик.

Но многие просто оставляли комментарии на различных языках мира, в том числе и на русском: «Прекрасные фото! Вы молодец», «Твоя красота божественна!», «Ты яркая, милая и ослепительная девушка!» и «Хорошие персики».

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