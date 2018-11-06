2018-11-06T17:02:40+03:00
Общество

Большие автобусы будут ходить в «Платов» в 2019-м в периоды пиковых нагрузок

В региональном Минтрансе пообещали учесть опыт работы в течение нынешнего года
Александр СТЕПАНОВ
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Пока на регулярной основе курсируют только маршрутки.Пока на регулярной основе курсируют только маршрутки.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов не исключил возможность запуска автобусов большой вместимости в международный аэропорт «Платов» в следующем году.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в «Дон-Медиа», имея в виду условия заключения нового контракта с компаниями, которые будет заниматься перевозкой пассажиров в воздушную гавань из Ростова-на-Дону.

- Мы предусматриваем комбинированное решение этого вопроса, потому что пассажиропоток в «Платов» сегодня неустойчивый, - отметил Иванов. - Предполагается, работа и больших автобусов, и малых. Вероятно, большие автобосы будут ходить в периоды пиковых нагрузок — в период отпусков, например: за почти год работы мы уже изучили трафик.

Вопросы по запуску автобусов большой вместимости возникают периодически - в основном, когда в "Платов" с небольшой разницей во времени прилетают несколько бортов, и маршрутки, вмещающие по 15-18 человек, которые курсируют с периодичностью в 10 минут, просто не справляются с большим количеством желающих уехать в Ростов-на-Дону (35 км от аэропорта).

Он также прокомментировал тему транспортного сообщения аэропорта с другими городами региона, помимо самого Ростова-на-Дону.

- Мы пробовали заворачивать туда ряд маршрутов из других населенных пунктов, но не сложилось, пока что только с Новочеркасском получилось - там вышли в ноль, - пояснил министр.

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