В Ростове-на-Дону 774 обманутым дольщикам передадут квартиры в микрорайонах "Красный Аксай" и на Вересаева

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-06T17:40:58+03:00

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Ситуация с обманутыми дольщиками сдвинулась с мертвой точки. Весной были внесены изменения в областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области», что позволило привлечь к решению проблемы действующих застройщиков. Согласно изменениям, компании выделяется земельный участок в аренду без проведения торгов, а она передает 5% от общей жилой площади микрорайона обманутым дольщикам.

Первой на нововведения откликнулась строительная компания «ЮгСтройИнвест», которая возводит в Ростове-на-Дону ЖК «Красный Аксай». В рамках реализации областного закона застройщику был предоставлен участок по ул. Вересаева для строительства около 540 000 кв. м. жилья. При этом 5% от общего объема, то есть 27 000 кв. м., компания передаст на решение проблем обманутых дольщиков, что позволит обеспечить квартирами 774 человека.

Всего в реестре обманутых дольщиков Ростова-на-Дону 1827 человек - почти половина их них получит жилье благодаря революционной инициативе властей и вышеупомянутого застройщика. В офисе компании кипит работа - первые договоры долевого участия уже заключены.

- Новый законопроект – яркий пример успешного взаимодействия бизнеса и власти, подобных которому в донской столице еще не было, - говорит директор ростовского офиса «ЮгСтройИнвест» Игорь Папко. - Благодаря этому сотни семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, получат долгожданные квартиры.

Из положенного обманутым дольщикам объема, 20000 кв. м. будут переданы в микрорайоне «Красный Аксай». Оставшиеся 7000 кв. м. жилья обманутым дольщикам предоставят в новом микрорайоне на ул. Вересаева, строительство которого начнется в ближайшее время.