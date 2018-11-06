«You are sexy»: Пловчиху Юлию Ефимову осыпали лайками и зовут замуж
Пловчиху из города Волгодонска Ростовской области Юлию Ефимову поклонники любят не только за ее достижения в спорте, но и за ее незаурядную внешность. Каждое фото спортсменки вызывает тысячи лайков и сотни комментариев от фанатов. Так произошло и на этот раз после того, как она опубликовала снимок из Пекина. На нем спортсменка позирует на фоне местных красот и демонстрирует идеальный пресс.
- Очередное фото с запозданием, но все же! - подписала она.
- Фото с опозданием тоже приветствуется, - поддержал ее один из подписчиков.
- Поздравляю тебя с очередной победой! Забери все медали, утри им нос! - пожелал другой поклонник.
- Желаю, чтобы ты была всегда здорова и непобедима, - написал третий.
Были и просто комплименты в духе: «Ты просто супер», «Красивая девочка», «You are sexy», а также такое необычное предложение - «Marry me».