2018-11-06T17:46:44+03:00
Общество

«You are sexy»: Пловчиху Юлию Ефимову осыпали лайками и зовут замуж

Красавица опубликовала фото идеального пресса
ГОШЕВ Игорь
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Пловчиху из города Волгодонска Ростовской области поклонники очень любят. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Пловчиху из города Волгодонска Ростовской области поклонники очень любят. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Пловчиху из города Волгодонска Ростовской области Юлию Ефимову поклонники любят не только за ее достижения в спорте, но и за ее незаурядную внешность. Каждое фото спортсменки вызывает тысячи лайков и сотни комментариев от фанатов. Так произошло и на этот раз после того, как она опубликовала снимок из Пекина. На нем спортсменка позирует на фоне местных красот и демонстрирует идеальный пресс.

- Очередное фото с запозданием, но все же! - подписала она.

- Фото с опозданием тоже приветствуется, - поддержал ее один из подписчиков.

pryanya93pryanya93
Очередное фото с запозданием но всё же! Summer Palace, Beijing
15691 отметок «Нравится»59 комментариевInstagram

- Поздравляю тебя с очередной победой! Забери все медали, утри им нос! - пожелал другой поклонник.

- Желаю, чтобы ты была всегда здорова и непобедима, - написал третий.

Были и просто комплименты в духе: «Ты просто супер», «Красивая девочка», «You are sexy», а также такое необычное предложение - «Marry me».

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