2018-11-07T09:39:44+03:00
Происшествия

В сети появилось видео смертельной аварии на трассе "Ростов - Таганрог"

Момент столкновения зафиксировал регистратор одного из участников ДТП
Илья БОГОМОЛОВ
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За секунду до столкновения. Стоп-кадр из видео паблика @rostov_roads в Instagram.За секунду до столкновения. Стоп-кадр из видео паблика @rostov_roads в Instagram.
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В социальной сети появилось видео аварии, которая произошла 5 ноября на трассе "Ростов - Таганрог". Напомним, по данным полиции, 69-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ разворачивался, не убедившись в безопасности маневра, и в него врезаласть иномарка Nissan X-Trail. В результате столкновения пожилой мужчина погиб, придавленный собственным авто, еще два человека (44 и 38 лет) были доставлены в больницу.

Видео, очевидно, было снято авторегистратором, установленным в Nissan. Кадры подтверждают версию полицейских. На ролике видно, как грузовая "ГАЗель" начинает движение с обочины и берет резко влево. Порядочно разогнавшийся по трассе водитель иномарки не успевает затормозить и врезается в нее. Выложивший ролик пользователь сообщил, что последний сейчас находится в тяжелом состоянии.

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