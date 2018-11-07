2018-11-07T11:33:17+03:00
Общество

«Ростелеком» определил победителей турнира по World of Tanks на КиберПатиШоу в Краснодаре

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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&ensp;Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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Финальные соревнования межрегионального турнира «Ростелекома» по игре World of Tanks состоялись на краснодарском КиберПатиШоу. В итоговых боях приняли участие 27 игроков из краевых и областных центров ЮФО и СКФО. В течение 10 часов 9 команд бились за право называться лучшими на 6 локациях всемирно известной онлайн игры.

По итогам баталий первое место заняли геймеры из Астрахани, второе место отстояли краснодарские «танкисты» и третье место досталось команде из Ростова-на-Дону.

Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: В настоящее время «Ростелеком» активно развивает мультимедийные сервисы и услуги и предлагает увлеченным геймерам тарифный план «Игровой». Поэтому мы активно поддерживаем игровые сообщества в регионах, совместно с топовыми производителями онлайн игр проводим турниры для молодежи».

Для того, чтобы турнир был максимально зрелищным, игроки соревновались на танках десятого уровня неограниченным игровым золотом. Сражения транслировались на большом экране, и каждый матч комментировали известные стримеры.

Никита Ахметьев, участник турнира World of Tanks от краснодарской команды: «Я часто участвую в соревнованиях по компьютерным играм, но впервые в таком крутом турнире. Надеюсь, что все участники получили от игры такие же положительные эмоции, как и члены нашей команды, и я благодарен «Ростелекому» за этот праздник.

В 2016 году «Ростелеком» совместно с производителем онлайн игр Wargaming впервые на рынке запустил специальный тарифный план для геймеров – «Игровой». Тариф сформирован таким образом, чтобы удовлетворить все потребности увлеченных геймеров: максимальные скорости доступа, низкий пинг, а также уникальные игровые преимущества. Сегодня в «Игровом» для пользователей компания предлагает в качестве бонусов уникальные танк, крейсер и истребитель.

Помимо организации турнира по World of Tanks, «Ростелеком» также выступил генеральным партнером КиберПатиШоу и представил свои развлекательные площадки. Благодаря организаторам гости фестиваля смогли принять участие в horror-вечеринке, посмотреть выступления яркое косплей-шоу, Stand-up комиков, рэперов «St1m» и «Каста», а также послушать сети российских диджеев и встретиться с известными блогерами и дабберами.

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