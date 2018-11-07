2018-11-07T11:44:44+03:00
Политика

Василий Голубев пригрозил увольнять и штрафовать на большие суммы мэров за бардак и свалки

Губернатор Ростовской области заявил, что не будет церемониться с нерадивыми главами муниципалитетов, назвав «вопиющие примеры»
Александр СТЕПАНОВ
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Недавно на свалке в Таганроге произошел пожар, мусор тлел несколько суток, распространяя дым за десятки километров вокруг. Фото: МЧС.Недавно на свалке в Таганроге произошел пожар, мусор тлел несколько суток, распространяя дым за десятки километров вокруг. Фото: МЧС.
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Глава донского региона Василий Голубев выступил с резким заявлением на тему мусорных свалок в городах и районах Ростовской области.

- В иных городах и районах свалочные очаги можно видеть в любой день, в любое время года, - отметил губернатор. - Таганрог, Каменск, Батайск, Шахты, Неклиновский район — это самые вопиющие примеры. И ведь не сказать, что действуем одними лишь уговорами: в этом году на должностных лиц местных администраций области наложено 3,4 млн рублей штрафов! По два раза привлечены к административной ответственности заместители глав Новочеркасска, Новошахтинска, Таганрога, Целинского района. Трижды - замглавы Каменска-Шахтинского Рязанцев и замглавы Шахт Глушков. Последний – уволен.

Всего на Дону, по данным на конец сентября, как уточнили в облправительстве, зарегистрировано почти полторы тысячи стихийных свалок, к ответственности были привлечены около двухсот чиновников, включая глав городов, районов и поселений.

- Считаю, не надо церемониться и с главами: если у них на территории бардак, то пусть отвечают за это не только морально, но и материально! - резюмировал Василий Голубев в своем Твиттере.

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