2018-11-07T12:41:55+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ночном пожаре погиб человек

Горел частный дом в западной части города
Илья БОГОМОЛОВ
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Сегодня ночью, 7 ноября, в Ростове-на-Дону сгорел частный дом. В 3:27 пожарным поступило сообщение о возгорании на улице 3-я Круговая. Меньше часа потребовалось спасателям, чтобы потушить огонь, бушевавший на площади в 70 квадратных метров. На ликвидацию ЧП выезжали 24 сотрудника МЧС и 6 единиц техники.

Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего человека. Его личность сейчас устанавливается.

- Напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества, - обращаются к жителям города и региона сотрудники Главного управления МЧС по Ростовской области.

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