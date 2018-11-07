Аэроэкспресс в «Платов» начнут строить не раньше, чем через шесть лет

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-07T12:49:51+03:00

Руководитель областного транспортного ведомства заверил, что от проекта не отказывается, но надо ждать его экономической целесообразности. Фото: Александр СТЕПАНОВ

В региональном Минтрансе надеются, что к 2024 году пассажиропоток ростовского международного аэропорта достигнет 5 млн человек

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Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов в ходе пресс-конференции в «Дон-Медиа» заявил, что скоростное железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и аэропортом «Платов» будет иметь смысл лишь при пассажиропотоке в 8 млн человек.

- По итогам девять месяцев текущего года она составил 2,5 млн пасcажиров, к концу 2018-го, как ожидается, достигнет трех миллионов, - отметил Иванов.

Но даже при такой динамике (рост на 23 процента в сравнении с предыдущими данными), по прогнозам, через шесть лет пассажиропоток воздушной гавани способен достигнуть 5 млн - и вот когда удастся выйти на такие показатели, тогда и можно будет говорить о какой-то конкретике по проекту аэроэкспресса по примеру Москвы.

- Однако еще раз подчеркну: мы не отказываемся от этого проекта, поскольку он обеспечит пассажирам быстрое и комфортное перемещение в «Платов», - добавил министр транспорта Ростовской области.

Ранее, напомним, "КП" - Ростов-на-Дону" сообщала о том, что Андрей Иванов анонсировал запуск больших автобусов в "Платов" - в добавление к ныне курсирующим между южной столицей и воздушной гаванью маршруткам.