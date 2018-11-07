2018-11-07T12:49:51+03:00
Общество

Аэроэкспресс в «Платов» начнут строить не раньше, чем через шесть лет

В региональном Минтрансе надеются, что к 2024 году пассажиропоток ростовского международного аэропорта достигнет 5 млн человек
Александр СТЕПАНОВ
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Руководитель областного транспортного ведомства заверил, что от проекта не отказывается, но надо ждать его экономической целесообразности.Руководитель областного транспортного ведомства заверил, что от проекта не отказывается, но надо ждать его экономической целесообразности.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов в ходе пресс-конференции в «Дон-Медиа» заявил, что скоростное железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и аэропортом «Платов» будет иметь смысл лишь при пассажиропотоке в 8 млн человек.

- По итогам девять месяцев текущего года она составил 2,5 млн пасcажиров, к концу 2018-го, как ожидается, достигнет трех миллионов, - отметил Иванов.

Но даже при такой динамике (рост на 23 процента в сравнении с предыдущими данными), по прогнозам, через шесть лет пассажиропоток воздушной гавани способен достигнуть 5 млн - и вот когда удастся выйти на такие показатели, тогда и можно будет говорить о какой-то конкретике по проекту аэроэкспресса по примеру Москвы.

- Однако еще раз подчеркну: мы не отказываемся от этого проекта, поскольку он обеспечит пассажирам быстрое и комфортное перемещение в «Платов», - добавил министр транспорта Ростовской области.

Ранее, напомним, "КП" - Ростов-на-Дону" сообщала о том, что Андрей Иванов анонсировал запуск больших автобусов в "Платов" - в добавление к ныне курсирующим между южной столицей и воздушной гаванью маршруткам.

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