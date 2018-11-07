2018-11-07T16:19:58+03:00
Происшествия

Жителя Новочеркасска будут судить за 300 тысяч снимков с детской порнографией

Программисту грозит от трех до десяти лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный следком сообщил о завершении уголовного дела в отношении программиста из Новочеркасска. Согласно официальной версии, 32-летний мужчина с мая по октябрь прошлого года публиковал в Интернете снимки детей, за что получал вознаграждение.

- Всего обвиняемым размещено на созданном им сайте свыше 300 тысяч фотоизображений и свыше 11 тысяч видеозаписей порнографического характера, - рассказала Галина Гагалаева, старший помошник руководителя СУ СК России по РО. - Часть вырученных денежных средств обвиняемый потратил, приобретя наркотические средства и психотропные вещества (марихуана, амфетамин и пр.), которые были изъяты в ходе обыска.

Сам мужчина заявил следователям, что не мог реализовать себя в профессии (у него неоконченное высшее - программист), а в деньгах нуждался, потому решил выкладывать порно на зарубежные ресурсы. Грозит ему до десяти лет лишения свободы.

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