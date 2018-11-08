2018-11-08T09:58:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону для переправы машин с Зеленого острова привлекли паром

В ближайшее время все автомобили обещают эвакуировать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МЧС России по РО
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В Ростове-на-Дону паром пришел на помощь автомобилистам, которые оказались отрезанными на острове из-за рухнувших двух пролетов моста, соединявшего правый и левый берег Дона.

- Паром имеет возможность одновременно перевозить сразу четыре автомобиля, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Это значительно ускорит время эвакуации.

Напомним, пролеты понтонного моста затонули 4 ноября, когда многие приехали на остров, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки. В результате было эвакуировано свыше 400 человек. На острове остались 122 машины, их должны перевезти на большую землю уже в ближайшее время.

На месте работает группировка в количестве 55 человек, которые задействовали 19 единиц техники (в том числе от МЧС России 26 человек и 10 машин). Восстановительные работы моста продолжаются.

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