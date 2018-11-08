В Ростове-на-Дону остановили работу платного спасательного колледжа

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-08T11:33:32+03:00

Два года он обучал студентов без лицензии

Изменить размер текста: A A

В Ростове из-за отсутствия лицензии запретили вести образовательную деятельность «Колледжу противопожарной и спасательной службы». Учебное заведение после обращения Ростобрнадзора проверила прокуратура. Установлено, что с 2015 года у него не было лицензии, зато студенты получали среднее профессиональное образование на платной основе.

- С 2015 по 2017 годы руководителем колледжа получено свыше 11 миллионов рублей, - рассказали в Прокуратуре Ростовской области. - В июле 2018-го было предъявлено исковое заявление о запрете учебному заведению осуществлять образовательную деятельность по виду «Основное образование», уровню «Профессиональное образование» до получения лицензии в установленном порядке.

Суд встал на сторону надзорного ведомства. В настоящее время возбуждено исполнительное производство. И кроме того, в полиции по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Сайт учебного заведения на данный момент не работает.

Сотрудники регионального управления МЧС заявили, что спасательное ведомство не сотрудничало с этим колледжем и вообще не имело к нему никакого отношения.

- На территории Ростовской области нет учебных заведений, входящих в систему МЧС России, - уточнила начальник пресс-службы ГУ МЧС по РО Марина Абрамченко.