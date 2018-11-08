2018-11-08T11:33:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону остановили работу платного спасательного колледжа

Два года он обучал студентов без лицензии
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Здание колледжа.Здание колледжа.Фото: Google Карты
Изменить размер текста:

В Ростове из-за отсутствия лицензии запретили вести образовательную деятельность «Колледжу противопожарной и спасательной службы». Учебное заведение после обращения Ростобрнадзора проверила прокуратура. Установлено, что с 2015 года у него не было лицензии, зато студенты получали среднее профессиональное образование на платной основе.

- С 2015 по 2017 годы руководителем колледжа получено свыше 11 миллионов рублей, - рассказали в Прокуратуре Ростовской области. - В июле 2018-го было предъявлено исковое заявление о запрете учебному заведению осуществлять образовательную деятельность по виду «Основное образование», уровню «Профессиональное образование» до получения лицензии в установленном порядке.

Суд встал на сторону надзорного ведомства. В настоящее время возбуждено исполнительное производство. И кроме того, в полиции по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Сайт учебного заведения на данный момент не работает.

Сотрудники регионального управления МЧС заявили, что спасательное ведомство не сотрудничало с этим колледжем и вообще не имело к нему никакого отношения.

- На территории Ростовской области нет учебных заведений, входящих в систему МЧС России, - уточнила начальник пресс-службы ГУ МЧС по РО Марина Абрамченко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону для переправы машин с Зеленого острова привлекли паром
Жителя Новочеркасска будут судить за 300 тысяч снимков с детской порнографией
В Таганроге задержали браконьеров, которые выловили 1,5 тонн рыбы
"Ростов" снова сыграет с "Краснодаром" уже 5 декабря
Аэроэкспресс в «Платов» начнут строить не раньше, чем через шесть лет
В Ростове-на-Дону в ночном пожаре погиб человек
Из-за репетиции парада 7 ноября в центре Ростова-на-Дону ограничат движение
Василий Голубев пригрозил увольнять и штрафовать на большие суммы мэров за бардак и свалки
«Ростелеком» определил победителей турнира по World of Tanks на КиберПатиШоу в Краснодаре
В сети появилось видео смертельной аварии на трассе "Ростов - Таганрог"
«You are sexy»: Пловчиху Юлию Ефимову осыпали лайками и зовут замуж
В Ростове-на-Дону 774 обманутым дольщикам передадут квартиры в микрорайонах "Красный Аксай" и на Вересаева
Большие автобусы будут ходить в «Платов» в 2019-м в периоды пиковых нагрузок
«В стрингах и кроссовках»: звезда Playboy Мария Лиман показала, в чем с подружкой отправилась на пробежку
«Зачем мне ей завидовать?»: горячее фото в купальнике «Мисс России» Татьяны Котовой разглядывают под лупой
"Красота мира в твоих фотографиях": поклонники похвалили Викторию Лопыреву за подборку осенних фото
Кухни Ростова: как выбрать мебель и на что следует обратить внимание
«Произведение искусства»: «Мисс Intercontinental» с подружками опубликовала фото в бикини
Жительница Ростовской области за 70 тысяч рублей обещала устроить знакомого на работу в банк
В Ростове-на-Дону на этой неделе обещают заморозки
Отключения света в Ростове-на-Дону 7-9 ноября 2018: какие дома останутся без электричества