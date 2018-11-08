2018-11-08T12:22:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет международный фестиваль студенческих театров

В ЮФУ съедутся более ста участников со всей России
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростове-на-Дону с 8 по 13 ноября пройдет V Международный фестиваль студенческих театров «СТУДиЯ». Он пройдет в ЮФУ. Ожидается, что его участниками станут свыше ста студентов-театралов из России и ближнего зарубежья. Их ждет насыщенная программа: творческие встречи, лекции, мастер-классы от экспертов фестиваля, заседания клуба и, конечно же, театральные показы. Одна из номинаций посвящена Владимиру Высоцкому и названа строками из его стихотворения «Они решили маски надевать...». В жюри фестиваля известные, в том числе столичные, режиссеры, художник-сценограф, дизайнеры по костюму и педагоги.

Сообщается, что официальная церемония открытия фестиваля назначена на 9 ноября. Гостей ждут в 19.30 в Областном доме народного творчества.

К слову, фестиваль станет первым мероприятием крупного межрегионального проекта Осенняя творческая школа «Арткоманда», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Информация о фестивале: https://studiafest.ru , https://vk.com/sfedustudia

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