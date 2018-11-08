2018-11-08T13:43:57+03:00
Общество

В банке ВТБ увеличен доход по вкладам

До восьми процентов обещают клиентам по розничным депозитам
Ольга КУБЫШЕВА
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Хорошая новость для клиентов ВТБ. Банк повышает ставки. Речь идет об открываемом в офисах вкладе «Максимум» по ставке 7,75% годовых, а оформляемый в интернет- и мобильном банке «Максимум онлайн» – 8%. Минимальная сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей. Предложение действительно при условии капитализации процентов и открытии вклада на срок 1080 дней.

Кроме того, с ноября улучшаются условия акции по накопительному счету, в рамках данного продукта увеличивается ставка на 0,5 п.п. – до 8% в первый месяц размещения денежных средств. Предложение доступно как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства. Первым - необходимо оформить «Мультикарту» ВТБ с опцией «Сбережения», открыть новый накопительный счет и разместить на нем средства.

По словам заместителя руководителя департамента розничных продуктов ВТБ, новое предложение по депозитам и накопительному счету является одним из лучших на рынке и позволит получать стабильный доход на протяжении нескольких лет. А клиентам всегда предлагаются сберегательные продукты с максимальной доходностью.

Более подробная информация о новых условиях промо-вкладов доступна на сайте ВТБ.

ПАО ВТБ. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций: 1000.

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