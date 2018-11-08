2018-11-08T15:41:07+03:00
Общество

10 ноября на подъездах к стадиону «Ростов Арена» ограничат движение

Причина - проведение футбольного матча
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В субботу, 10 ноября, на Южном подъезде ограничат движение. Как сообщили в донской автоинспекции, это связано с проведением футбольного матча. В частности, с 15:00 до 23:00 будет закрыто сквозное движение по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона «Ростов Арена».

- С 16:30 до 23:00 нельзя будет двигаться по съезду с Южного подъезда к Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу (съезд к улице Пойменная, 1), - говорят в ведомстве. - Одновременно с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.

Автомобилистов просят учитывать перекрытия при планировании своих маршрутов.

Напомним, 9 ноября с 07:00 до 13:00 будет временно прекращено движение по площади Театральная, улице Большой Садовой (от проспекта Кировского до Театрального), по проспекту Театральный (от Социалистической до Максима Горького), Советской (от площади Театральной до Каяни).

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