Спасатели просят отозваться ростовчан, чьи машины остались на Зеленом острове из-за обрушение моста

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-08T15:21:23+03:00

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В Ростове-на-Дону завершается операция по переправе автомобилей, которые оказались отрезанными 4 ноября из-за обрушения понтонного моста. Благодаря парому и плавающим транспортерам эвакуация пошла быстрее, сегодня, 8 ноября, скорее всего, она будет завершена.

- В связи со свертыванием группировки МЧС, просьба к автовладельцам, чья техника еще остается на Зеленом острове, забрать свои автомобили, - говорят в службе спасения. - Работы по эвакуации оставшихся транспортных средств будут производиться в течении светового дня до 19.00.

Напомним, два пролета понтонного моста рухнули, когда на острове находились свыше 400 человек и 122 машины. Люди были эвакуированы сразу, а вот с автомобилями пришлось повозиться.