2018-11-08T15:21:23+03:00
Общество

Спасатели просят отозваться ростовчан, чьи машины остались на Зеленом острове из-за обрушение моста

Операция по переправе скоро будет прекращена
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону завершается операция по переправе автомобилей, которые оказались отрезанными 4 ноября из-за обрушения понтонного моста. Благодаря парому и плавающим транспортерам эвакуация пошла быстрее, сегодня, 8 ноября, скорее всего, она будет завершена.

- В связи со свертыванием группировки МЧС, просьба к автовладельцам, чья техника еще остается на Зеленом острове, забрать свои автомобили, - говорят в службе спасения. - Работы по эвакуации оставшихся транспортных средств будут производиться в течении светового дня до 19.00.

Напомним, два пролета понтонного моста рухнули, когда на острове находились свыше 400 человек и 122 машины. Люди были эвакуированы сразу, а вот с автомобилями пришлось повозиться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на выходные 10-11 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: обещают резкое похолодание и дожди
В Ростовской области бизнесменов оштрафовали за просроченный хлеб и кондитерку
«Не застуди!»: Звезда Плейбой Мария Лиман сразила фанатов голой грудью
«Вы просто бомба»: «Мисс Россия» Татьяна Котова сразила новым образом в вечернем платье а-ля кабаре
«Космическая блонди»: поклонники оценили фото Виктории Лопыревой в бикини
В Ростове-на-Дону будет демонтирован понтонный мост, ведущий к острову Зеленый
10 ноября на подъездах к стадиону «Ростов Арена» ограничат движение
В банке ВТБ увеличен доход по вкладам
В Ростове-на-Дону пройдет международный фестиваль студенческих театров
В Ростове-на-Дону остановили работу платного спасательного колледжа
В Ростове-на-Дону для переправы машин с Зеленого острова привлекли паром