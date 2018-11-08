2018-11-08T15:40:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону будет демонтирован понтонный мост, ведущий к острову Зеленый

Эвакуация машин будет завершена до конца 8 ноября
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МЧС России по РО
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Стали известны ближайшие планы городских властей на понтонный мост, который обрушился в минувшее воскресенье, 4 ноября. По информации директора МКУ «МСУП по ремонту строительству и эксплуатации искусственных сооружений» (на его балансе и находится мост), на данный момент еще идут работы по восстановлению плавучести переправы, затем, в связи с окончанием навигации, будет произведен его демонтаж.

Напомним, 15 лет назад в Ростове-на-Дону поднимался вопрос приобретения нового моста из-за высокой степенью износа старого. На то время он бы обошелся примерно в 3,5 млн рублей. По информации «КП», проблема была в том, что некоторые базы отдыха не действовали, и их владельцы отказались вкладывать свои средства в реанимацию моста. А городские власти отдали приоритет строительству другого перехода - в створе улицы Сиверса.

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