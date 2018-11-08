2018-11-08T15:42:42+03:00
Общество

«Вы просто бомба»: «Мисс Россия» Татьяна Котова сразила новым образом в вечернем платье а-ля кабаре

Певица затеяла с поклонниками дискуссию на тему красоты
ГОШЕВ Игорь
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Певица затеяла с поклонниками дискуссию на тему красоты. Фото: Инстаграм Татьяны котовой.Певица затеяла с поклонниками дискуссию на тему красоты. Фото: Инстаграм Татьяны котовой.
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В своим Инстаграм «Мисс Россия» Татьяна Котова нередко устраивает диалоги со своими подписчиками. Вот и на этот раз она инициировала диалог на тему красоты.

- Мы можем говорить многое и думать все, что угодно. Но ничто так не будет честно с людьми, как наше тело, - написала она. - Тело никогда не лжет и расскажет все, что происходит внутри. Согласны?

И проиллюстрировала пост фото в вечернем платье в стиле «кабаре». Наряд изумительным образом подчеркивает длинные ноги красотки, что, конечно, не осталось незамеченным ее фанатами. Среди комплиментов: «Формы огонь», «Ноги богини», «Татьяна, суперкрасавица» и все в том же духе.

Но были и те, кто использовал представленную певицей - Котова активно занимается сольной карьерой, пообщаться.

- Согласна с Вами во всех смыслах последней фразы про тело, - написала одна из подписчиц.

kottovakottova
Мы можем говорить многое и думать все, что угодно.
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- Лень ухаживать и следить - это расчесывать и мыть волосы, мыть тело. Полнота не всегда признак переедания или отсутствия спорта, - вступилась за людей размеров XXL другая поклонница Котовой.

Но были и не согласные:

- По телу не поймешь, что у человека на уме и в душе. Ведь только глаза- зеркало души.

Пост с новым образом модели собрал свыше 25 тысяч лайков.

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