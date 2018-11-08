«Вы просто бомба»: «Мисс Россия» Татьяна Котова сразила новым образом в вечернем платье а-ля кабаре
В своим Инстаграм «Мисс Россия» Татьяна Котова нередко устраивает диалоги со своими подписчиками. Вот и на этот раз она инициировала диалог на тему красоты.
- Мы можем говорить многое и думать все, что угодно. Но ничто так не будет честно с людьми, как наше тело, - написала она. - Тело никогда не лжет и расскажет все, что происходит внутри. Согласны?
И проиллюстрировала пост фото в вечернем платье в стиле «кабаре». Наряд изумительным образом подчеркивает длинные ноги красотки, что, конечно, не осталось незамеченным ее фанатами. Среди комплиментов: «Формы огонь», «Ноги богини», «Татьяна, суперкрасавица» и все в том же духе.
Но были и те, кто использовал представленную певицей - Котова активно занимается сольной карьерой, пообщаться.
- Согласна с Вами во всех смыслах последней фразы про тело, - написала одна из подписчиц.
- Лень ухаживать и следить - это расчесывать и мыть волосы, мыть тело. Полнота не всегда признак переедания или отсутствия спорта, - вступилась за людей размеров XXL другая поклонница Котовой.
Но были и не согласные:
- По телу не поймешь, что у человека на уме и в душе. Ведь только глаза- зеркало души.
Пост с новым образом модели собрал свыше 25 тысяч лайков.