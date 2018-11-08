«Не застуди!»: Звезда Плейбой Мария Лиман сразила фанатов голой грудью
Звезду Playboy Мария Лиман стала известна многим после того, как украсила обложку календаря мужского журнала. После этого ее армия поклонников выросла до полумиллиона, красавицу стали приглашать на ТВ-передачи и радиостанции, где она показывалась в необычных образах - например, в валенках и бюстгальтере. Но больше всего Мария мечтает о карьере актрисы, она уже снялась в нескольких телесериалах, а теперь думает о том, чтобы покорять Голливуд. А в перерывах между съемками модель балует подписчиков своими жарким снимками. Вот и на этот раз поклонников сразил ее топ с суперглубоким декольте.
- Бррррр.... Холодно. А что тебя согревает в такую погоду? - игриво подписала она фотокарточку.
На что поклонник принялись живо отвечать на заданный вопрос. В числе вариантов: «горячий чай», «одеяло», «печка в машине».
Но один из Интернет-пользователей признался:
- Ты можешь согреть в такую погоду.
Были и те, кто попросил модель все же одеваться по-теплее:
- Не застуди! - заботливо писали они в комментариях.