«Не застуди!»: Звезда Плейбой Мария Лиман сразила фанатов голой грудью

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-08T16:03:22+03:00

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Звезду Playboy Мария Лиман стала известна многим после того, как украсила обложку календаря мужского журнала. После этого ее армия поклонников выросла до полумиллиона, красавицу стали приглашать на ТВ-передачи и радиостанции, где она показывалась в необычных образах - например, в валенках и бюстгальтере. Но больше всего Мария мечтает о карьере актрисы, она уже снялась в нескольких телесериалах, а теперь думает о том, чтобы покорять Голливуд. А в перерывах между съемками модель балует подписчиков своими жарким снимками. Вот и на этот раз поклонников сразил ее топ с суперглубоким декольте.

- Бррррр.... Холодно. А что тебя согревает в такую погоду? - игриво подписала она фотокарточку.

На что поклонник принялись живо отвечать на заданный вопрос. В числе вариантов: «горячий чай», «одеяло», «печка в машине».

liman_maria Бррррр.... Холодно Что тебя согревает в такую погоду?

Но один из Интернет-пользователей признался:

- Ты можешь согреть в такую погоду.

Были и те, кто попросил модель все же одеваться по-теплее:

- Не застуди! - заботливо писали они в комментариях.