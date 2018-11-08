2018-11-08T16:15:19+03:00
Общество

В Ростовской области бизнесменов оштрафовали за просроченный хлеб и кондитерку

Общая сумма штрафов составила 353 тысячи рублей
Ольга ГОПАЛО
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Общая сумма штрафов составила 353 тысячи рублей.Общая сумма штрафов составила 353 тысячи рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили качество хлебобулочных и кондитерских изделий. О результатах проверки сотрудники ведомства сообщили на своем официальном сайте.

Оказалось, что сначала года исследовали 1 859 проб. Их тестировали по микробиологическим, физико-химическим и другим показателям. В общей массе на соответствовали требованиям только двадцать, то есть чуть больше одного процента.

По словам эпидемиологов, в числе основных нарушений - они были выявлены во время проверок: реализация продукции с истекшим сроком годности, нарушение условий хранения, отсутствие сопроводительных документов, позволяющих проследить путь следования продукции от производителя до поставщика или нехватка информации о продукции и изготовителе.

В итоге, 79 партий хлебобулочных и кондитерских изделий, объемом 369 килограммов, были изъяты из оборота. А за нарушения оштрафованы три десятка должностных и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 353 тысячи рублей.

В ведомстве добавили, что проверки будут продолжены.

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