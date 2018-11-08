СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-08T16:26:00+03:00

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Погода на выходные 10-11 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: обещают резкое похолодание и дожди. Если верить прогнозам синоптиков, то погода в ближайшие дни сильно испортится. Так, в пятницу, 9 ноября, еще обещают от плюс трех до десяти градусов тепла. Будет солнечный день, ветра почти не ожидается - его скорость составит метр в секунду.

Зато в субботу, 10 ноября, будет облачно, в дневные часы - от двух до пяти со знаком плюс. А во второй половине дня еще и небольшие дожди. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до трех метров в секунду.

При этом, если верить синоптикам, то осадки продолжатся весь день и следующий. Так в воскресенье, 11 ноября, уже от трех до пяти. К вечеру - до плюс одного, а вот в понедельник, 12 ноября, ожидается настоящий день жестянщика. И с утра, и в ночные часы минус четыре градуса. При этом будет дуть сильный ветер, его порывы временами составят до 18 метров в секунду. Атмосферное давление все эти дни - выше нормы от 762 до 774 миллиметров ртутного столба.

Так что водителям, учитывая такие прогнозы, желательно поменять резину на своих авто на зимнюю.