В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по транспорту

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-09T10:02:38+03:00

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Для жителей Ростова-на-Дону открыли «горячую линию», куда можно сообщать о нюансах в работе городского транспорта. В частности, горожане могут рассказать: сколько они простаивают на остановках, как часто ходят автобусы и насколько в них реально попасть. Кроме того, можно будет поведать о нарушениях, с которыми сталкиваются, например, если не работает валидатор, хамит водитель или само состояние транспортного средства оставляет желать лучшего.

При этом информацию от горожан будут принимать не только специалисты колл-центр МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы», но и чиновники из министерства транспорта Ростовской области.

Напомним, с 1 ноября 2018 года, в полную силу в Ростове-на-Дону случилась транспортная реформа, часть маршрутов была изменена, а все маршрутки стали автобусами, количество Huyndai на улицах донской столицы, по данным чиновников, сократилось почти вдвое.

АЛЛО!

Колл-центр МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы»: 8-800-222-76-76. Звонок бесплатный.

Диспетчеры министерства транспорта Ростовской области по телефону «горячей линии» 253-57-27.