2018-11-09T10:18:17+03:00
Происшествия

В массовой аварии на трассе под Каменском-Шахтинским пострадали 4 человека

Вечером на дороге столкнулись четыре автомобиля
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео с места ДТП, паблик @rostov_roads в Instagram.Стоп-кадр из видео с места ДТП, паблик @rostov_roads в Instagram.
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Вечером, 8 ноября, на трассе "Волгоград - Каменск-Шахтинский" в Ростовской области произошло массовое ДТП.

- Около 20:20 столкнулись четыре машины. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным Hyundai i20. От удара тот вылетел на полосу втречного движения, где врезался в другой автомобиль Hyundai. При этом 27-летний водитель Daewoo Matiz допустил столкновение с Hyundai i20, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

В результате аварии пострадали четыре человека: водители ВАЗ, Hyundai i20 и Daewoo Matiz, а также 22-летний пассажир "четырнадцатой". Им потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Очевидцы сообщили, что столкнувшие машины заняли обе полосы движения и спровоцировали большой затор. Одной из причин аварии называют сильный туман.

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