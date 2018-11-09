2018-11-09T10:16:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Западном появится детский сад с лифтами

Трехэтажное здание обещают построить на улице Жмайлова
Ольга ГОПАЛО
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Трехэтажное здание для детишек обещают построить на улице ЖмайловаТрехэтажное здание для детишек обещают построить на улице ЖмайловаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Радостная новость для жителей Западного жилого массива Ростова-на-Дону или тех, кто собирается туда переезжать. Как сообщили в правительстве региона в ближайшее время там появится детский сад. В настоящее время специалисты занимаются его проектировкой.

Известно, что это будет здание, высотой в три этажа, в нем будет два пассажирских лифта. В планах физкультурный зал, а также будет еще и музыкальный. Предусмотрены кабинеты психолога, логопеда, будут медицинский блок и пищеблок. Детские площадки оборудуют специальными навесами для от осадков и солнца. А еще обещают охрану и систему видеонаблюдения. Сообщается, что проект уже уже получил положительное заключение по итогам проведения государственной экспертизы.

Однако в региональном правительстве пока не уточнили сроки, когда планируют построить этот объект, и на сколько мест детсадовцев он рассчитан.

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