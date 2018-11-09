В Левенцовке сфотографировали НЛО среди бела дня

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-09T10:44:45+03:00

Хотя, это могла быть и птица

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Жители нового ростовского микрорайона Левенцовка обсуждают фотографию, сделанную жильцом одного из домов, днем 8 ноября. Горожанин выложил в социальную сеть снимок соседней новостройки, у которой несколько панелей были покрашены разными цветами.

- Кто знает, для чего это? Цвета подбирают? - спросил он у своих соседей.

Однако тех больше заинтересовал темный продолговатый объект в небе между домами. Его тут же окрестили НЛО, хотя некоторые комментаторы предположили, что это просто птица, запечатленная в полете.

Нужно отметить, что подозрения об особом внимании внеземных расс к Ростову-на-Дону возникают постоянно. В августе местный житель заснял на видео тройное НЛО. В июле горожане наблюдали с балкона в ночном небе нерподвижный светящийся шар. В июне "тарелка" была замечена над Парамоновскими складами.