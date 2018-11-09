В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как получить компенсацию за детскую путевку

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-09T10:45:44+03:00

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В пятницу, 9 ноября, в Ростове-на-Дону будет работать горячая линия. Она будет полезна тем родителям, которые хотят получить компенсацию за путевку, если они приобретали ее сами в я детский лагерь или санаторий.

По номеру телефона (см. ниже) можно будет узнать, кому положена компенсация, какие документы нужны, чтобы ее получить, куда обращаться, в какие сроки вернут деньги и какую сумму. На эти и другие вопросы будут отвечать специалисты регионального министерства труда. Время работы горячей линии с 14:00 до 16:00.

Напомним, средняя стоимость определяется для каждого года Региональной службой по тарифам. В 2018-м ее размер для загородных оздоровительных лагерей – 683,44 рубля на одного ребенка в сутки, для санаториев - 891,1 рубля, а стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений – 163,59 рубля в день.

КОНКРЕТНО

Кому положена компенсация

- 100 % стоимости путевки – для детей из малоимущих семей,

- 90 % стоимости путевки – для детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 % величины прожиточного минимума,

- 50 % стоимости путевки – для детей граждан, не относящихся к вышеназванным категориям, но не более средней стоимости путевки, рассчитанной РСТ Ростовской области.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.