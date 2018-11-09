2018-11-09T10:45:44+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как получить компенсацию за детскую путевку

У телефона будут дежурить специалисты министерства труда
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
У телефона будут дежурить специалисты министерства труда.У телефона будут дежурить специалисты министерства труда.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В пятницу, 9 ноября, в Ростове-на-Дону будет работать горячая линия. Она будет полезна тем родителям, которые хотят получить компенсацию за путевку, если они приобретали ее сами в я детский лагерь или санаторий.

По номеру телефона (см. ниже) можно будет узнать, кому положена компенсация, какие документы нужны, чтобы ее получить, куда обращаться, в какие сроки вернут деньги и какую сумму. На эти и другие вопросы будут отвечать специалисты регионального министерства труда. Время работы горячей линии с 14:00 до 16:00.

Напомним, средняя стоимость определяется для каждого года Региональной службой по тарифам. В 2018-м ее размер для загородных оздоровительных лагерей – 683,44 рубля на одного ребенка в сутки, для санаториев - 891,1 рубля, а стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений – 163,59 рубля в день.

КОНКРЕТНО

Кому положена компенсация

- 100 % стоимости путевки – для детей из малоимущих семей,

- 90 % стоимости путевки – для детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 % величины прожиточного минимума,

- 50 % стоимости путевки – для детей граждан, не относящихся к вышеназванным категориям, но не более средней стоимости путевки, рассчитанной РСТ Ростовской области.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Гены. С ними не поспоришь»: Поклонники оценили сочинение сына Полины и Дмитрия Дибровых
В Ростове-на-Дону ученые ДГТУ разрабатывают технологию по выращиванию имплатнтов
«Богиня в лучах заката»: «Мисс Intercontinental» Валентина Расулова опубликовала откровенное видео на пляже
«Ростелеком» примет участие в образовательном проекте «Цифровое правосознание налогоплательщика»
«Поправилась, но грудь на месте»: фанаты обсуждают фото «Мисс Россия» в купальнике
«Красивая мощь и страшная элегантность»: поклонники похвалили осенний образ Виктории Лопыревой
«Внимание, сейчас будет cекc!»: откровенное декольте звезды Playboy Марии Лиман навело поклонников на мысли
В Ростове-на-Дону адвокат за 15 млн рублей обещала «отмазать» подзащитного от тюрьмы
В центре Ростова-на-Дону возникла большая пробка из-за перекрытой Театральной площади
В Ростове-на-Дону более 90 тысяч человек получили «Социальные проездные карты»
Фотосессия на парапете Ворошиловского моста возмутила ростовчан