2018-11-09T11:12:46+03:00
Общество

Плохие сидения и неработающий валидатор: В Ростове-на-Дону чиновники нашли нарушения в работе транспорта

Транспортники должны исправить ошибки в течение десяти дней
Ольга ГОПАЛО
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Транспортники должны исправить ошибки в течение десяти дней.Транспортники должны исправить ошибки в течение десяти дней.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростове-на-Дону чиновники из городского Департамента транспорта вышли в народ, чтобы проверить состояние автобусов, курсирующих на городских маршрутах. И, несмотря на то, что автопарк города существенно обновился, все же нашли нарушения на некоторых из маршрутов.

В частности, претензии возникли к автобусу, курсирующему по маршруту № 33. Там констатировали неисправность валидатора, отстутствие пандусов для маломобильных групп населения, а также неудовлетворительное состояние сидений. Чиновники сообщили, что в отношении данной транспортной кампании будут направлены претензии о нарушении договорных обязательств. Они должны будут их устранить в течение десяти дней, а если этого сделано не будет, то договор обещают расторгнуть.

Кроме того, проверили маршруты, ехавшие по площади Чкалова. Однако там нарушений было не найдено, все они приезжают на остановку по графику. .

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