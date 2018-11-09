Фотосессия на парапете Ворошиловского моста возмутила ростовчан
Ростовчане в социальной сети осудили поступок молодого человека, который прошелся по парапету Ворошиловского моста и даже постоял на нем на одной ноге. Фотографии экстремальной прогулки парня появились в городском паблике.
- Жаль, что это публикуют с текстом "экстримал". Многие поводом для гордости такое сочтут, а не признаком отсутствия мозгов, - сетует ростовчанка Мария.
- Естественный отбор не сработал, - поддержала ее еще одна местная жительница Виктория.
Нашлись и те, кто поддержал поступок молодого человека, апеллируя к его храбрости. Но большинство горожан попросило не популяризировать такой экстрим.
Напомним, что люди, падающие с Ворошиловского моста в Дон обычно остаются в живых, но получают травмы. Редакция "Комсомолки" настоятельно советует любителям острых ощущений не рисковать ради впечатляющих снимков.