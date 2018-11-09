Фотосессия на парапете Ворошиловского моста возмутила ростовчан

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-09T11:22:53+03:00

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Ростовчане в социальной сети осудили поступок молодого человека, который прошелся по парапету Ворошиловского моста и даже постоял на нем на одной ноге. Фотографии экстремальной прогулки парня появились в городском паблике.

- Жаль, что это публикуют с текстом "экстримал". Многие поводом для гордости такое сочтут, а не признаком отсутствия мозгов, - сетует ростовчанка Мария.

- Естественный отбор не сработал, - поддержала ее еще одна местная жительница Виктория.

Нашлись и те, кто поддержал поступок молодого человека, апеллируя к его храбрости. Но большинство горожан попросило не популяризировать такой экстрим.

Напомним, что люди, падающие с Ворошиловского моста в Дон обычно остаются в живых, но получают травмы. Редакция "Комсомолки" настоятельно советует любителям острых ощущений не рисковать ради впечатляющих снимков.