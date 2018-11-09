В Ростове-на-Дону более 90 тысяч человек получили «Социальные проездные карты»

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-09T11:28:20+03:00

С 1 ноября региональные льготники, прописанные в донской столице, имеют бесплатный проезд только по таким картам. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

С 1 ноября региональные льготники, прописанные в донской столице, имеют бесплатный проезд только по ним

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В Ростове-на-Дону с 1 ноября 2018 года региональные льготники, прописанные в донской столице, имею право бесплатного проезда только по пластиковой «Социальной проездной карте» нового образца. Ее можно получить в органах социальной защиты населения того района, где прописан человек.

Как рассказали в мэрии Ростова-на-Дону карты уже выданы более 90 тысячам льготников. В их числе ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

В администрации пояснили, что в каждой из таких карт есть данные владельца, информация о льготной категории и встроенный чип для регистрации проезда с помощью терминалов оплаты.

Кроме того, там назвали телефоны, куда нужно обращаться, если водитель отказывается провозить льготников. А также кто еще имеет право на льготный проезд (подробности здесь).