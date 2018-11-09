2018-11-09T12:15:53+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону возникла большая пробка из-за перекрытой Театральной площади

Полицейские проводили парад
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Утром в пятницу, 9 ноября, в центре Ростова-на-Дону возникла большая пробка, из-за которой многие опоздали на работу. Причиной стал большой парад, которые проводили сотрудники полиции накануне своего профессионального праздника. На несколько часов были перекрыты площадь Театральная, улицы Большая Садовой (от проспекта Кировского до Театрального), Советская (от площади Театральной до Каяни). Как результат -- заторы.

- А можно было устраивать парад в субботу, - риторически вопрошали в социальных сетях.

- Три часа ехали на работу, зачем так издеваться над людьми, - соглашались с ними другие.

- Итак жизнь сейчас сложная, зачем злить людей, - комментировали третьи.

Напомним, завтра, 10 ноября, в Ростове-на-Дону снова будут перекрывать движение, на этот раз на подъездах к стадиону на левом берегу, где пройдет футбольный матч.

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