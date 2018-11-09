2018-11-09T12:26:27+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону адвокат за 15 млн рублей обещала «отмазать» подзащитного от тюрьмы

Теперь ее будут судить за мошенничество
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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За 15 млн адвокат обещала ростовчанке отмазать ее сына от колонии.За 15 млн адвокат обещала ростовчанке отмазать ее сына от колонии.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Прокуратура Ворошиловского района сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении адвоката. Профессиональную защитницу подозревают в покушении на мошенничество.

Согласно официальной версии, она несколько раз встречалась с матерью своего подзащитного, которой рассказывала о своих больших связях в правоохранительных органах. Как-то она обмолвилась, что за крупную сумму денег может отмазать от тюрьмы.

- В частности, будет «содействовать» диагностированию у ее сына психического заболевания и применения к нему впоследствии судом принудительных мер медицинского характера, чтобы избежать наказания в виде лишения свободы на длительный срок, - пояснили в прокуратуре. - За решение данного вопроса адвокат предложила передать ей более 15 млн рублей.

Ростовчанка не поверила и обратилась в федеральную службу безопасности. Была проведена спецоперация, во время которой подозреваемую взяли с поличным.

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