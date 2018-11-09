2018-11-09T12:25:40+03:00
Общество

«Внимание, сейчас будет cекc!»: откровенное декольте звезды Playboy Марии Лиман навело поклонников на мысли

Подписчики травят анекдоты и осыпают красавицу комплиментами
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики травят анекдоты и осыпают красавицу комплиментами. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Подписчики травят анекдоты и осыпают красавицу комплиментами. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман снова на пике популярность. Нет - на больших экранах не вышел очередной сериал с ее участием, и она не явилась на эфир в костюме снегурочки или нижнем белье. Очередным поводом для всплеска внимания к очаровательной брюнетке стал снимок, который она опубликовала в социальных сетях. На снимке Мария позирует с таксой, а украшает фотокарточку - глубокое декольте, мимо которого поклонники пройти не могли просто так.

- Как Вы думаете, почему красивым девушкам недостаточно внимания? Особенно перед сном, - кокетливо спросила красотка из Ростова-на-Дону.

Подписчики осыпали брюнетку комплиментами и вступили в диалог с красавицей. В числе прописанных вариантов: «Потому, что они требуют его через чур много, увы», «По тому что к вам на хромой козе не подъедешь».

liman_marialiman_maria
Как Вы думаете, почему красивым девушкам недостаточно внимания?
6504 отметок «Нравится»149 комментариевInstagram

- Маша, тебе сколько раз в день уделяют внимание, разве этого не достаточно, - задал прямой вопрос модели еще один Интернет-пользователь.

А один из подписчиков даже оставил анекдот в качестве комментария по теме. В нем жена говорит супругу: «У вас, у мужиков, на уме только cекc, а нам, женщинам, нужно внимание...». На что ее муж ответил: «Внимание, сейчас будет cекc!».

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