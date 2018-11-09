2018-11-09T13:33:06+03:00
Общество

«Поправилась, но грудь на месте»: фанаты обсуждают фото «Мисс Россия» в купальнике

Один из подписчиков признался, что глядя на красавицу думает: «Не все в жизни так плохо»
Ольга ГОПАЛО
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Один из подписчиков признался, что глядя на красавицу думает: «Не все в жизни так плохо». Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Один из подписчиков признался, что глядя на красавицу думает: «Не все в жизни так плохо». Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Почему бы не поговорить с подписчиками о погоде, а заодно пожелать им доброго утра? Вероятно, именно так подумала «Мисс Россия» Татьяна Котова, которая опубликовала в Инстаграм свое фото и подписала снимок:

- Московская осень легче переживается в воспоминаниях о лете... Доброе теплое утро!

Ответы не заставили себя ждать. Но чаще других предметом восхищения стал снимок модели в купальнике.

- Очень милый и красивый животик у очаровательной девушки! - оставил комментарий один из Интернет-пользователей.

kottovakottova
Московская осень легче переживается в воспоминаниях о лете...
27810 отметок «Нравится»94 комментариевInstagram

- Какая ты все-таки красавица. Каждый раз смотрю на тебя и думаю «не все так в жизни и плохо». Ведь кому-то повезло, - высказал свои мысли другой.

Но был еще один фанат, который помнит Татьяну еще будучи солисткой популярного трио:

- Не нужно было худеть, во времена «ВИА Гры» была огромная грудь у вас.

- А мне показалось наоборот поправилась. Грудь на месте! - не согласился с критиком другой.

В числе других комплиментов: «Красавица», «Женщина-мечта», «Муза».

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