«Поправилась, но грудь на месте»: фанаты обсуждают фото «Мисс Россия» в купальнике
Почему бы не поговорить с подписчиками о погоде, а заодно пожелать им доброго утра? Вероятно, именно так подумала «Мисс Россия» Татьяна Котова, которая опубликовала в Инстаграм свое фото и подписала снимок:
- Московская осень легче переживается в воспоминаниях о лете... Доброе теплое утро!
Ответы не заставили себя ждать. Но чаще других предметом восхищения стал снимок модели в купальнике.
- Очень милый и красивый животик у очаровательной девушки! - оставил комментарий один из Интернет-пользователей.
- Какая ты все-таки красавица. Каждый раз смотрю на тебя и думаю «не все так в жизни и плохо». Ведь кому-то повезло, - высказал свои мысли другой.
Но был еще один фанат, который помнит Татьяну еще будучи солисткой популярного трио:
- Не нужно было худеть, во времена «ВИА Гры» была огромная грудь у вас.
- А мне показалось наоборот поправилась. Грудь на месте! - не согласился с критиком другой.
В числе других комплиментов: «Красавица», «Женщина-мечта», «Муза».