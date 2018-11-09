«Ростелеком» примет участие в образовательном проекте «Цифровое правосознание налогоплательщика»

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-09T13:57:00+03:00

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Проект нацелен на повышение уровня собираемости налогов и осведомленности о цифровых сервисах и рассчитан на жителей областных сел и районных центров региона.

«Ростелеком» обеспечит техническую и методическую поддержку проекта: предоставит интернет для передвижных консультационных пунктов, примет участие в создании образовательных материалов, а также подготовит волонтеров из числа студентов Южного университета, которые будут обучать население цифровой грамотности.

Ректор Южного университета ИУБиП Имран Акперов: «Ростелеком» незаменим в любых вопросах, связанных с цифровизацией экономики. У нас уже есть успешный опыт обучения жителей отдаленных районов области, подготовки волонтеров и профессиональных кадров для УФНС. Уверен, что с участием национального оператора связи эта работа станет еще более масштабной и эффективной».

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Дмитрий Фотинов: «Мы с «Ростелекомом» работаем в одном направлении – переводим наших граждан на цифровые технологии. Даже наше управление по работе с налогоплательщиками в составе Центрального аппарата было переименовано в управление интерактивных сервисов. Поэтому мы понимаем свою ответственность в том, чтобы все жители Ростовской области были хорошо подготовлены к эффективному использованию современных технологий в исполнении налоговых обязательств».

Директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов: «Сейчас благодаря разнообразным платежным системам не нужно тратить время и вводить сложные реквизиты для оплаты квитанций. В этом достижении есть и вклад нашей компании. Портал «Госуслуги» создан и поддерживается «Ростелекомом», и мы постоянно работаем над удобством и наполнением этого сервиса. Наши распределительные сети практически во всех населенных пунктах обеспечивают гражданам доступ в интернет и, соответственно, - к платежным системам. Однако еще далеко не все умеют пользоваться цифровыми сервисами, поэтому мы придаем больше значение сегодняшнему соглашению».

Инициатива будет реализована в три этапа. На первом этапе передвижные консультационные пункты объяснят жителям области, как оплатить квитанции через интернет. Второй этап предполагает создание таких же стационарных консультационных пунктов в Ростове-на-Дону, Донецке и Сальске. Третий этап – разработка онлайн-сервиса с исчерпывающими инструкциями по всем цифровым услугам УФНС.

На начало 2017 года на портале «Госуслуги» в Ростовской области было зарегистрировано 1,7 млн человек. А на 1 августа 2018 их количество превысило 2,5 млн, что свидетельствует об уверенном росте популярности интернет-ресурса, который «Ростелеком» развивает совместно с региональным министерством связи и информационных технологий.