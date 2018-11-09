В Ростове-на-Дону ученые ДГТУ разрабатывают технологию по выращиванию имплатнтов

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-09T14:03:07+03:00

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В Ростове-на-Дону ученые ДГТУ разрабатывают создание биоактивных каркасов – скаффолдов, для выращивания долговечных имплантов из живых клеток. Особая технология позволяет исключить их зависимость от донорского материала, в том числе риск заражения и отторжения.

По словам эксперта лаборатории «Инженерные технологии в медицине» Сергея Чапека, уникальность ноу-хау в том, что посредством 3D-принтера выстраивается каркас, на который «подселяются» молодые клетки костной ткани пациента, полностью соответствующие биомеханическим особенностям поврежденной ткани. Таким образом, можно будет создавать гипоаллергенные имплантаты, которые не будут отторгаться организмом. Основа для их изготовления - медицинский сплав титана.

Фото: пресс-служба ДГТУ

Уже даже выращены первые образцы. Их направят в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, где специалисты по клеточным культурам приступят к выращиванию человеческих клеток на титановых скаффолдах.

По прогнозам разработчиков, основными потребителями важного для человечества продукта станут медицинские учреждения и научные институты, занимающиеся исследованиями в области регенеративной медицины и биоинженерии.