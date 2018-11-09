«Богиня в лучах заката»: «Мисс Intercontinental» Валентина Расулова опубликовала откровенное видео на пляже

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-09T14:01:30+03:00

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«Легкой походкой в закат» - пожалуй, именно так можно назвать видео, которое появилось в Инстаграм «Мисс Intercontinental» Валентины Расуловой из Ростова-на-Дону. Модель вошла в ТОП-10 самых красивых женщин страны, также в ее копилке победы в международных конкурсах, так что опыт дефиле у красавицы на высшем уровне. Его она и продемонстрировала прямо на пляже одного из заграничных курортов. Взяла и прошлась в откровенном купальнике, идеально подчеркивающем ее соблазнительную фигуру. Подписчики не могли сдержать восхищения: «Королева», «Идеально», «Самая прекрасная девочка», «Богиня в лучах заката».

- На это можно смотреть бесконечно, - написал один из поклонников.

- Даже без музыки все спокойно и очень красиво, - добавил свое мнение еще один Интернет-пользователь.

Напомним, красавица из Ростова-на-Дону прославилась после того, как выиграла конкурс красоты, где по подиуму ходила на 13-сантиметровых каблуках со сломанной ногой. Правда, о своей травме она узнала уже позже.

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- Конечно, как вы, наверняка, понимаете, победительница выбирается не на самом финальном шоу, - рассказала Валентина Расулова. - К нам присматривались все время: так как организаторам еще год работать с победительницей. Ведь победа в конкурсе - это не только корона и лента, но и рабочий план на год. Следовательно, они думают, в кого инвестировать свои силы и возможности.

После выхода в коктейльных платьях Валентину объявили победительницей в своей категории: «Miss intercontinental Europe 2015». Эмоций, признается она, было не передать. Правда, на вопросы красавица отвечала при помощи переводчика: она на русском языке, он - на английском. (подробности)