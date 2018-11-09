2018-11-09T14:01:30+03:00
Общество

«Богиня в лучах заката»: «Мисс Intercontinental» Валентина Расулова опубликовала откровенное видео на пляже

Красавица в открытом купальнике продефилировала на фоне заката
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Красавица в откровенном купальнике продефилировала на фоне заката. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Красавица в откровенном купальнике продефилировала на фоне заката. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
Изменить размер текста:

«Легкой походкой в закат» - пожалуй, именно так можно назвать видео, которое появилось в Инстаграм «Мисс Intercontinental» Валентины Расуловой из Ростова-на-Дону. Модель вошла в ТОП-10 самых красивых женщин страны, также в ее копилке победы в международных конкурсах, так что опыт дефиле у красавицы на высшем уровне. Его она и продемонстрировала прямо на пляже одного из заграничных курортов. Взяла и прошлась в откровенном купальнике, идеально подчеркивающем ее соблазнительную фигуру. Подписчики не могли сдержать восхищения: «Королева», «Идеально», «Самая прекрасная девочка», «Богиня в лучах заката».

- На это можно смотреть бесконечно, - написал один из поклонников.

- Даже без музыки все спокойно и очень красиво, - добавил свое мнение еще один Интернет-пользователь.

Напомним, красавица из Ростова-на-Дону прославилась после того, как выиграла конкурс красоты, где по подиуму ходила на 13-сантиметровых каблуках со сломанной ногой. Правда, о своей травме она узнала уже позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка Валентина Расулова рассказала о закулисье международного конкурса «Miss Intercontinental-2015»

- Конечно, как вы, наверняка, понимаете, победительница выбирается не на самом финальном шоу, - рассказала Валентина Расулова. - К нам присматривались все время: так как организаторам еще год работать с победительницей. Ведь победа в конкурсе - это не только корона и лента, но и рабочий план на год. Следовательно, они думают, в кого инвестировать свои силы и возможности.

После выхода в коктейльных платьях Валентину объявили победительницей в своей категории: «Miss intercontinental Europe 2015». Эмоций, признается она, было не передать. Правда, на вопросы красавица отвечала при помощи переводчика: она на русском языке, он - на английском. (подробности)

rasulova_valentinarasulova_valentina
Sounds... #dubai #moscow #sunset #love #mood #goodnight @moodpassion
1337 отметок «Нравится»45 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Гены. С ними не поспоришь»: Поклонники оценили сочинение сына Полины и Дмитрия Дибровых
В Ростове-на-Дону ученые ДГТУ разрабатывают технологию по выращиванию имплатнтов
«Ростелеком» примет участие в образовательном проекте «Цифровое правосознание налогоплательщика»
«Поправилась, но грудь на месте»: фанаты обсуждают фото «Мисс Россия» в купальнике
«Красивая мощь и страшная элегантность»: поклонники похвалили осенний образ Виктории Лопыревой
«Внимание, сейчас будет cекc!»: откровенное декольте звезды Playboy Марии Лиман навело поклонников на мысли
В Ростове-на-Дону адвокат за 15 млн рублей обещала «отмазать» подзащитного от тюрьмы
В центре Ростова-на-Дону возникла большая пробка из-за перекрытой Театральной площади
В Ростове-на-Дону более 90 тысяч человек получили «Социальные проездные карты»
Фотосессия на парапете Ворошиловского моста возмутила ростовчан