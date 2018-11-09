«Гены. С ними не поспоришь»: Поклонники оценили сочинение сына Полины и Дмитрия Дибровых
Жена шоумена Дмитрия Диброва Полина из Ростова-на-Дону часто делится с поклонниками своими радостями. Поводом для очередной стали успехи одного из троих сыновей. О ней многодетная мама узнала на родительском собрании. Педагог показала Полине сочинение, написанное ее восьмилетним ребенком.
- Читайте, друзья. Пишите комментарии. На мой взгляд - очень достойно, - подписала она свой пост.
Поклонники «Миссис Россия-2017» поддержали настрой:
- Сочинение очень интересное! Большой умничка! Здоровья Сашеньке и больших успехов в учебе! Маме-сил и терпения!
Или вот: "Гены. С ними не поспоришь".
Но были и не очень лестное:
- Вы сами просили комментарии. Для восьми лет, конечно, мышление образное. Но где начало и конец предложения? Где точка и большая буква? Без обид, но вам надо задать вопрос преподавателю...
Теперь подписчики узнали, что «такое осень». Фото: Инстаграм Полины Дибровой.