2018-11-09T14:17:19+03:00
Общество

«Гены. С ними не поспоришь»: Поклонники оценили сочинение сына Полины и Дмитрия Дибровых

Теперь подписчики узнали, что «такое осень»
ГОШЕВ Игорь
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Многодетная мать порадовалась за сына. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Многодетная мать порадовалась за сына. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Жена шоумена Дмитрия Диброва Полина из Ростова-на-Дону часто делится с поклонниками своими радостями. Поводом для очередной стали успехи одного из троих сыновей. О ней многодетная мама узнала на родительском собрании. Педагог показала Полине сочинение, написанное ее восьмилетним ребенком.

- Читайте, друзья. Пишите комментарии. На мой взгляд - очень достойно, - подписала она свой пост.

Поклонники «Миссис Россия-2017» поддержали настрой:

- Сочинение очень интересное! Большой умничка! Здоровья Сашеньке и больших успехов в учебе! Маме-сил и терпения!

Или вот: "Гены. С ними не поспоришь".

Но были и не очень лестное:

- Вы сами просили комментарии. Для восьми лет, конечно, мышление образное. Но где начало и конец предложения? Где точка и большая буква? Без обид, но вам надо задать вопрос преподавателю...

Теперь подписчики узнали, что «такое осень». Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

Теперь подписчики узнали, что «такое осень». Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

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